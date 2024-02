Tournoi de sandball Plobannalec-Lesconil, samedi 13 juillet 2024.

Tournoi de sandball Plobannalec-Lesconil Finistère

Comme tous les étés, le Handball club bigouden organise des tournois de sandball sur les plages bigoudènes. Une manière différente et originale de pratiquer le handball dans la convivialité et la bonne humeur!

Ce tournoi est ouvert à toutes et tous, possibilité d’équipe mixte, il y aura 3 terrains dont un terrain enfant.

Tarif 2€

Buvette sur place, pas de restauration

Inscription à partir de 13h00

Début du tournoi à 14h00 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-13 14:00:00

fin : 2024-07-13

Plage des 4 vents

Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne

L’événement Tournoi de sandball Plobannalec-Lesconil a été mis à jour le 2024-02-21 par OT Destination Pays Bigouden Sud