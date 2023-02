Tournoi de sandball Plobannalec-Lesconil Catégories d’Évènement: Finistère

Plobannalec-Lesconil

Tournoi de sandball, 8 juillet 2023, Plobannalec-Lesconil . Tournoi de sandball Plage des 4 vents Plobannalec-Lesconil Finistere

2023-07-08 – 2023-07-08 Plobannalec-Lesconil

Finistere Comme tous les étés, le Handball club bigouden organise des tournois de sandball sur les plages bigoudènes. Une manière différente et originale de pratiquer le handball dans la convivialité et la bonne humeur! Ouverts à tout public de 7 à 77 ans. +33 6 64 82 34 22 Plobannalec-Lesconil

dernière mise à jour : 2023-02-21 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Plobannalec-Lesconil Autres Lieu Plobannalec-Lesconil Adresse Plage des 4 vents Plobannalec-Lesconil Finistere Ville Plobannalec-Lesconil lieuville Plobannalec-Lesconil Departement Finistere

Plobannalec-Lesconil Plobannalec-Lesconil Finistere https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plobannalec-lesconil /

Tournoi de sandball 2023-07-08 was last modified: by Tournoi de sandball Plobannalec-Lesconil 8 juillet 2023 finistère Plage des 4 vents Plobannalec-Lesconil Finistère Plobannalec-Lesconil

Plobannalec-Lesconil Finistere