Pyrénées-Atlantiques

Tournoi de sandball Orthez, 25 juin 2022

Avenue Marcel Paul Base de Loisirs Orthez Pyrénées-Atlantiques

2022-06-25 – 2022-06-25

Base de Loisirs Avenue Marcel Paul

Orthez

Proposé par Orthez Handball Club.

Tournoi pour les jeunes de 11-15 ans et les adultes.

Equipe de 7 maximum mais les joueurs ne seront que 4 sur le terrain.

Base de Loisirs Avenue Marcel Paul Orthez

