Capvern Capvern Capvern, Hautes-Pyrénées Tournoi de Rugby Flag à 5 Capvern Capvern Catégories d’évènement: Capvern

Hautes-Pyrénées

Tournoi de Rugby Flag à 5 Capvern, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Capvern. Tournoi de Rugby Flag à 5 2021-07-03 10:00:00 10:00:00 – 2021-07-03 au stade Anselme Castillon CAPVERN

Capvern Hautes-Pyrénées L’USC organise un tournoi de Flag à 5 au stade Anselme Castillon. (équipes de 5 à 7)

– A partir de 10h00 : Réception des équipes, début du tournoi dans la foulée.

10€ par personne (repas compris)

Buvette et musique tout au long de la journée.

Inscriptions sur place ou sur la page Facebook du club :

https://www.facebook.com/Union-Sportive-Capvernoise-100835088896575 https://www.facebook.com/Union-Sportive-Capvernoise-100835088896575 dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Capvern, Hautes-Pyrénées Étiquettes évènement : Autres Lieu Capvern Adresse au stade Anselme Castillon CAPVERN Ville Capvern lieuville 43.09752#0.32835