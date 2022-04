TOURNOI DE RUGBY À 5 Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

TOURNOI DE RUGBY À 5 Le Mans, 1 mai 2022, Le Mans. TOURNOI DE RUGBY À 5 Stade Delaune 15 Avenue René Laënnec Le Mans

2022-05-01 – 2022-05-01 Stade Delaune 15 Avenue René Laënnec

Le Rugby à 5 s'effectue "au touché" sans plaquage, donc venez pratiquer le rugby en toute sécurité! Le tournoi est ouvert à toute personne majeure, filles et garçon réunis. Le tarif d'inscription est de 5€ par personne avec le repas du midi compris. Alors trouvez des coéquipiers/coéquipières (équipe de 7 minimum et de 10 maximum), et venez participer à cette superbe aventure avec la famille du Rugby Club du Mans. INSCRIPTIONS : https://forms.gle/D9zCF1Hd54TbJ8Wu8 L'accès est bien évidemment libre et gratuite pour toutes les personnes souhaitant venir admirer les matchs. Restauration / buvette sur place. Le Rugby Club du Mans a le plaisir d'organiser un Tournoi de Rugby à 5 le dimanche 1er mai 2022 à partir de 9h au Stade Auguste Delaune. Inscriptions en ligne fortement recommandée. rugbyclubdumans@orange.fr

