Tournoi de rugby à 5

Tournoi de rugby à 5, 17 septembre 2022, . Tournoi de rugby à 5



2022-09-17 14:00:00 – 2022-09-17 0 0 0 Objectif : prendre du plasiir avec cette pratique ludique du rugby. Deux catégories sont proposées (moins de 8 ans et plus de 8 ans). Un trophée par catégorie. En partenariat avec l’Amical Club de Soissons Rugby Objectif : prendre du plasiir avec cette pratique ludique du rugby. Deux catégories sont proposées (moins de 8 ans et plus de 8 ans). Un trophée par catégorie. En partenariat avec l’Amical Club de Soissons Rugby +33 6 79 69 30 85 Objectif : prendre du plasiir avec cette pratique ludique du rugby. Deux catégories sont proposées (moins de 8 ans et plus de 8 ans). Un trophée par catégorie. En partenariat avec l’Amical Club de Soissons Rugby dernière mise à jour : 2022-07-07 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville