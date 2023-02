Tournoi de printemps du tennis club d’Ychoux Tennis Club d’Ychoux Ychoux Ychoux Catégories d’Évènement: Landes

Tournoi de printemps du tennis club d’Ychoux Tennis Club d’Ychoux, 28 mai 2023, Ychoux Ychoux. Tournoi de printemps du tennis club d’Ychoux Rue du Vieux Bourg Tennis Club d’Ychoux Ychoux Landes Tennis Club d’Ychoux Rue du Vieux Bourg

2023-05-28 08:00:00 – 2023-06-17 22:00:00

Landes Ychoux EUR 12 17 Tournoi homologué ouvert aux Dames et Messieurs de NC à 1/6 Tournoi homologué ouvert aux Dames et Messieurs de NC à 1/6 +33 6 87 11 11 59 TENNIS CLUB D’YCHOUX Px here

