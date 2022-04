Tournoi de polo (Latino Polo Club) – Tournoi d’ouverture Deauville Deauville Catégories d’évènement: Calvados

2022-05-07 – 2022-05-08

Deauville Calvados Pour les supporters, les curieux ou les joueurs, ce sont 3 week-end qui s’enchaînent pour découvrir ce lieu incontournable, où les chevaux foulent le sol du terrain du Deauville Polo. 1er tournoi en extérieur de la saison avec au programme :

– 4 à 6 équipes de 4 joueurs de niveau -1/+1 avec un total des deux meilleurs handicaps inférieur ou égal à 2 (handicap individuel maximum 3).

