Tournoi de polo (Latino Polo Club) – Coupe de Printemps

Tournoi de polo (Latino Polo Club) – Coupe de Printemps, 14 mai 2022, . Tournoi de polo (Latino Polo Club) – Coupe de Printemps

2022-05-14 – 2022-05-15 Pour les supporters, les curieux ou les joueurs, ce sont 3 week-end qui s’enchaînent pour découvrir ce lieu incontournable, où les chevaux foulent le sol du terrain du Deauville Polo. Rendez-vous le week-end des 14 et 15 mai au centre de l’Hippodrome de Deauville, sur les terrains en herbe du Deauville International Polo Club pour la Coupe de Printemps, deuxième tournoi de la saison 2022 de polo à Deauville ! Pour les supporters, les curieux ou les joueurs, ce sont 3 week-end qui s’enchaînent pour découvrir ce lieu incontournable, où les chevaux foulent le sol du terrain du Deauville Polo. Rendez-vous le week-end des 14 et 15 mai au centre de… Pour les supporters, les curieux ou les joueurs, ce sont 3 week-end qui s’enchaînent pour découvrir ce lieu incontournable, où les chevaux foulent le sol du terrain du Deauville Polo. Rendez-vous le week-end des 14 et 15 mai au centre de l’Hippodrome de Deauville, sur les terrains en herbe du Deauville International Polo Club pour la Coupe de Printemps, deuxième tournoi de la saison 2022 de polo à Deauville ! dernière mise à jour : 2022-04-25 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville