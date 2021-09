Tournoi de Poker 331 Rue d’Alsace,45160 Olivet, 18 septembre 2021, Olivet.

Tournoi de Poker

331 Rue d’Alsace, 45160 Olivet, le samedi 18 septembre à 17:00

Après un an et demi sans tournois, l’association **Orléans Poker Club** est heureuse de pouvoir enfin réouvrir ses portes aux anciens et nouveaux membres. Notre saison démarre dès samedi soir à 17h par un **tournoi de No Limit Holdem**. Vous ne connaissez pas du tout l’association ? Venez la découvrir avec un tournoi d’essai gratuit. Si cela vous plait, il sera possible de prendre sur place une licence à la saison (60€ pour une quinzaine d’évenements et de nombreux tournois supplémentaires en ligne). Nous ne jouons pas d’argent lors des tournois, mais des lots sont à gagner pour les meilleurs joueurs. Une dotation est également prévue pour les meilleurs joueurs de la saison. Afin de pouvoir participer, il faudra s’inscire sur le lien suivant : [**S’inscire !**](www.orleanspokerclub.org/opc/events/champ1-manche1/) Afin de pouvoir profiter pleinement de la soirée, il est conseillé de bien connaître les combinaisons de Poker ! Possibilité de restauration et buvette sur place.

Premier essai gratuit pour les personnes n’ayant jamais eu de cotisation au Club

Venez découvrir le poker associatif au travers d’un tournoi ouvert à tous

331 Rue d’Alsace,45160 Olivet rue d’alsace olivet Olivet Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T23:59:00