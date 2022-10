Tournoi de ping pong Tence Tence Catégories d’évènement: Haute-Loire

2022-11-05 15:00:00 15:00:00 – 2022-11-05

Haute-Loire Tence EUR Tournoi de tennis de table ouvert à tous.

Pour les enfants de moins de 15 ans, à partir de 15h.

Pour les adultes, à partir de 16h. robindb84@yahoo.fr +33 6 50 84 97 16

