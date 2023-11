Tournoi de ping-pong intergénérationnel Café Maya Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Tournoi de ping-pong intergénérationnel Café Maya Paris, 18 novembre 2023, Paris. Le samedi 18 novembre 2023

de 15h30 à 19h00

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. gratuit

Venez participer au tournoi de ping-pong en intérieur Que ce soit pour le simple plaisir de l’échange ou pour le goût du challenge, si le ping-pong vous plait, venez participer au 1er tournoi organisé cette année ! Nous serons en intérieur au Café Maya, des équipes tous âges confondus s’affronteront, tous niveaux bienvenus. Café Maya 10 rue Erard 75012 Paris Contact : labaleineverte12@gmail.com https://www.facebook.com/baleine.verte.7 https://www.facebook.com/baleine.verte.7 Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Café Maya Adresse 10 rue Erard Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Café Maya Paris latitude longitude 48.8452380005481,2.38438801019657

Café Maya Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/