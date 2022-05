Tournoi de pétanque

Tournoi de pétanque, 6 juillet 2022, . Tournoi de pétanque

2022-07-06 – 2022-07-06 Tournoi ouvert à tous – Venez profiter de ces moments de convivialité!Frites saucisses ou merguez à disposition dernière mise à jour : 2022-03-26 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville