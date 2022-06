Tournoi de pétanque Soufflenheim, 25 septembre 2022, Soufflenheim.

Tournoi de pétanque Soufflenheim

2022-09-25 – 2022-09-25

Soufflenheim 67620

Tournoi ouvert aux licenciés ou non licenciés, hommes et femmes. Formules en doublettes. 5 tours dont 3 le matin et 2 l’après-midi. Classement et affichage des scores progressifs par informatique selon nombre de victoires, points et set-average. Récompense à tous les participants. Petite restauration possible sur place à midi.

Soufflenheim

