Tournoi de pétanque Saint-Jean-de-la-Rivière Saint-Jean-de-la-Rivière Catégories d’évènement: Manche

2022-08-11 14:00:00 14:00:00 – 2022-08-11 19:00:00 19:00:00

Inscriptions 13h30. +33 2 33 04 51 57 Saison 2022 des tournois de pétanque organisés par l’association “la boule Saint Jeanneaise”.

