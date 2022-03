Tournoi de pétanque Rosheim Rosheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Rosheim Bas-Rhin Rosheim EUR Lots divers à gagner ! Sanglier à la broche sur réservation. Buvette et petite restauration. Bulletins d’inscription sur le site internet du FC Rosheim ou en téléchargement. Tournoi de pétanque organisé par le FC Rosheim avec de nombreux lots à gagner. Sanglier à la broche sur réservation. Buvette et petite restauration sur place. +33 6 95 51 52 59 Lots divers à gagner ! Sanglier à la broche sur réservation. Buvette et petite restauration. Bulletins d’inscription sur le site internet du FC Rosheim ou en téléchargement. Rosheim

