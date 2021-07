Putanges-le-Lac Putanges-le-Lac Orne, Putanges-le-Lac Tournoi de pétanque Putanges-le-Lac Putanges-le-Lac Catégories d’évènement: Orne

Putanges-le-Lac

Tournoi de pétanque 2021-07-04 09:30:00 – 2021-07-04 Stade Bernard Lange Putanges-Pont-Écrepin

Putanges-le-Lac Orne La 3éme édition du tournoi de pétanque du FC Putanges le Lac aura lieu le dimanche 04 juillet 2021 au stade Bernard LANGE de Putanges. Inscription* à partir de 9h30, premier jet à 10h30. *10€ par équipe de 2. VENEZ NOMBREUX pour une journée conviviale ! Casse croûtes et buvette sur place

Détails Catégories d’évènement: Orne, Putanges-le-Lac Étiquettes évènement : Autres Lieu Putanges-le-Lac Adresse Stade Bernard Lange Putanges-Pont-Écrepin Ville Putanges-le-Lac lieuville 48.7605#-0.24643