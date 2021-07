Solliès-Ville Place Jean Aicard Solliès-Ville, Var Tournoi de pétanque Place Jean Aicard Solliès-Ville Catégories d’évènement: Solliès-Ville

**Tournoi de pétanque de la Saint Loup** **Du 19 au 22 août 2021** **Jeudi 19 et vendredi 20 août** – 8h **Challenge Toussaint Ducros** Jeu provençal 2×2 (début du concours 9h) gain : 300 e de prix + les mises (4e/joueur) **Samedi 21 août Pétanque**- 8h Pétanque 2×2 (début du concours 9h) gain 150e de prix + les mises (4e/joueur) **Dimanche 22 août -**15h **Challenge Marithé** Réservé aux participants de l’aïoli et aux résidents de Solliès-Ville gain 150ede prix + les mises (4e/joueur) Sur place : buvette et restauration (sur réservation) **Contact : 06 09 51 72 57 ou 07 77 76 77 78** de la Saint Loup Place Jean Aicard 83210 Solliès-Ville Solliès-Ville Var

