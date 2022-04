TOURNOI DE PÉTANQUE Paimbœuf Paimbœuf Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Paimbœuf

TOURNOI DE PÉTANQUE Paimbœuf, 17 juin 2022, Paimbœuf. TOURNOI DE PÉTANQUE Paimbœuf

2022-06-17 – 2022-06-17

Paimbœuf Loire-Atlantique Paimbœuf Concours nocturne de pétanque ouvert à tous Pour tous renseignements : tél. 06 13 85 48 92. clp44.petanque@gmail.com Concours nocturne de pétanque ouvert à tous Pour tous renseignements : tél. 06 13 85 48 92. Paimbœuf

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Paimbœuf Autres Lieu Paimbœuf Adresse Ville Paimbœuf lieuville Paimbœuf Departement Loire-Atlantique

Paimbœuf Paimbœuf Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paimboeuf/

TOURNOI DE PÉTANQUE Paimbœuf 2022-06-17 was last modified: by TOURNOI DE PÉTANQUE Paimbœuf Paimbœuf 17 juin 2022 Loire-Atlantique Paimboeuf

Paimbœuf Loire-Atlantique