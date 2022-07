Tournoi de pétanque La Plagne Tarentaise La Plagne Tarentaise Catégories d’évènement: La Plagne-Tarentaise

2022-07-13 14:30:00 14:30:00 – 2022-07-13

Savoie L’association des Commerçants de Plagne Soleil vous propose un tournoi de pétanque ! Que la meilleure équipe gagne ! info@la-plagne.com +33 4 79 09 02 01 Plagne Soleil Place Centrale La Plagne Tarentaise

