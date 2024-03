Tournoi de pétanque Kaysersberg Vignoble, dimanche 28 juillet 2024.

Tournoi de pétanque Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Venez prendre part à un tournoi de pétanque par équipe. Inscription possible au stade le 28 juillet avant 09h30.

Le temps d’une journée estivale, venez participer au tournoi de pétanque du club de football.

Le tournoi se déroule par équipe, sur inscription possible au stade le 28 juillet avant 09h30.

De nombreux lots sont à gagner pour tous les participants.

Il sera possible de se restaurer sur place grâce à une buvette et un buffet. En plus, de délicieuses tartes flambées vous attendent ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-28 10:00:00

fin : 2024-07-28 18:00:00

rue du Geisbourg

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est srk-manifestations@hotmail.com

L’événement Tournoi de pétanque Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2024-03-22 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg