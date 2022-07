TOURNOI DE PÉTANQUE Hottviller Hottviller Catégories d’évènement: Hottviller

Moselle Hottviller Tournoi de pétanque organisé dans le cadre des Journées tous au sport organisé avec l’ESHV 2013.

Apéritif style Fruehschoppen à partir de 11h00. Inscriptions sur place à partir de 13h pour le tournoi de pétanque en doublette. Réservé aux non licenciés.

Petite restauration, buvette tout au long de la journée. Soirée Pizzas et tartes flambées à partir de 18h30. +33 6 56 86 95 02 rue de Volmunster Stade Hottviller

