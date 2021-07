Hottviller Hottviller Hottviller, Moselle TOURNOI DE PÉTANQUE Hottviller Hottviller Catégories d’évènement: Hottviller

Moselle

TOURNOI DE PÉTANQUE Hottviller, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Hottviller. TOURNOI DE PÉTANQUE 2021-07-11 13:00:00 13:00:00 – 2021-07-11 rue de Volmunster Stade

Hottviller Moselle Hottviller Tournoi de pétanque en doublettes.

Inscriptions sur place à partir de 13h.

Petite restauration, buvette. Soirée Pizzas et tartes flambées à partir de 18h. +33 3 87 96 11 78 dernière mise à jour : 2021-07-03 par

Détails Catégories d’évènement: Hottviller, Moselle Étiquettes évènement : Autres Lieu Hottviller Adresse rue de Volmunster Stade Ville Hottviller lieuville 49.07567#7.35246