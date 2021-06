Vallouise-Pelvoux Vallouise-Pelvoux Hautes-Alpes, Vallouise-Pelvoux Tournoi de pétanque en doublette Vallouise-Pelvoux Vallouise-Pelvoux Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Tournoi de pétanque en doublette Vallouise-Pelvoux, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Vallouise-Pelvoux. Tournoi de pétanque en doublette 2021-07-14 15:00:00 15:00:00 – 2021-07-14 19:00:00 19:00:00 Les Essarts Front de neige station de Pelvoux-Vallouise

Vallouise-Pelvoux Hautes-Alpes Vallouise-Pelvoux En toute convivialité, joignez-vous à notre tournoi de pétanque!

