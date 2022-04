Tournoi de Pétanque Double Chareil-Cintrat Chareil-Cintrat Catégories d’évènement: Allier

Chareil-Cintrat

Tournoi de Pétanque Double Chareil-Cintrat, 14 août 2022, Chareil-Cintrat. Tournoi de Pétanque Double Chareil-Cintrat

2022-08-14 14:00:00 14:00:00 – 2022-08-14

Chareil-Cintrat Allier Chareil-Cintrat Allier EUR 6 6 Tournoi de Pétanque en Doublette. Ouvert à tous. Enfants sous la responsabilité des parents. Lot à chaque participants. petanquechareilloise@orange.fr +33 6 86 77 26 71 Chareil-Cintrat

dernière mise à jour : 2022-04-23 par Office de tourisme Val de Sioule Allier Tourisme – source : Apidae TourismeAllier Tourisme – source : Apidae Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Allier, Chareil-Cintrat Autres Lieu Chareil-Cintrat Adresse Ville Chareil-Cintrat lieuville Chareil-Cintrat Departement Allier

Chareil-Cintrat Chareil-Cintrat Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chareil-cintrat/

Tournoi de Pétanque Double Chareil-Cintrat 2022-08-14 was last modified: by Tournoi de Pétanque Double Chareil-Cintrat Chareil-Cintrat 14 août 2022 Allier Chareil-Cintrat

Chareil-Cintrat Allier