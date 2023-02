Tournoi de pelote Route d’Auterrive, 26 février 2023, Auterrive OT Béarn des Gaves Auterrive.

Tournoi de pelote

2023-02-26 – 2023-02-26

Toute l’équipe du Comité des fêtes d’Auterrive se fera un plaisir de vous accueillir, curieux et amateurs de pelote pour soutenir les équipes de Deuxième série de ce tournoi.

On peut s’y retrouver de 13h à 18h non stop, dans la joie et la bonne humeur. Buvette assurée !

+33 6 46 87 34 43

Comité des fête Auterrive

