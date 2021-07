Lanne-en-Barétous Lanne-en-Barétous Lanne-en-Barétous, Pyrénées-Atlantiques Tournoi de pelote Lanne-en-Barétous 2021 Lanne-en-Barétous Lanne-en-Barétous Catégories d’évènement: Lanne-en-Barétous

Pyrénées-Atlantiques

Tournoi de pelote Lanne-en-Barétous 2021 Lanne-en-Barétous, 16 août 2021, Lanne-en-Barétous. Tournoi de pelote Lanne-en-Barétous 2021 2021-08-16 17:45:00 – 2021-08-16

Lanne-en-Barétous Pyrénées-Atlantiques Inscriptions jusqu’au lundi 9 août

3 séries masculines

2 séries féminines

1 hors série

1 série mixte Inscriptions jusqu’au lundi 9 août

3 séries masculines

2 séries féminines

1 hors série

1 série mixte Inscriptions jusqu’au lundi 9 août

3 séries masculines

2 séries féminines

1 hors série

1 série mixte OTHB dernière mise à jour : 2021-07-22 par

Détails Catégories d’évènement: Lanne-en-Barétous, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Lanne-en-Barétous Adresse Ville Lanne-en-Barétous lieuville 43.11271#-0.75545