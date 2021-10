TOURNOI DE PELOTE BASQUE, 22 décembre 2021, .

Landes Morcenx-la-Nouvelle

EUR 5 Tournoi de pelote basque. Dates à définir, le tournoi commencera début novembre 2021 et les finales auront lieu en mars 2022. Pala et balle initiation au mini mur à gauche à la salle des fêtes de Morcenx. Challenge Michel TRISTANT. Tournoi ouvert à tous : Homme/Femme/Mixte – En double ou en Individuel. Série main nue. Inscriptions : 06.33.56.67.27 avant le 31 octobre 2021. 5€ par joueur et par compétition.

+33 6 33 56 67 27

PELOTE BASQUE

