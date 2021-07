Tournoi de pelote basque en Joko-Garbi Salies-de-Béarn, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Salies-de-Béarn.

Tournoi de pelote basque en Joko-Garbi 2021-07-27 19:00:00 – 2021-07-27 Rue Sain-Martin Fronton Saint-Martin

Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Le joko garbi (petit gant en basque) se différencie du grand chistera par son gant plus court et moins profond ce qui rend le jeu plus vif. Ce jeu se joue par équipes de trois joueurs quand il est pratiqué en plein air.

+33 5 59 38 28 30

©ORobinet

dernière mise à jour : 2021-07-15 par