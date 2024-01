Tournoi de pelote basque en Joko-Garbi Rue Sain-Martin Salies-de-Béarn, mardi 30 juillet 2024.

Tournoi de pelote basque en Joko-Garbi Rue Sain-Martin Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Le joko-garbi (jeu propre en basque) se différencie du grand chistera par son gant plus court et moins profond, ce qui rend le jeu plus vif. Ce jeu se joue par équipe de trois joueurs quand il est pratiqué en plein air.

Vous êtes curieux de découvrir la discipline, vous avez envie de passer un bon moment ? Alors rendez-vous à l’école de pelote au fronton Saint-Martin dès 18h30 !

Rue Sain-Martin Fronton Saint-Martin

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-30 18:30:00

fin : 2024-07-30



