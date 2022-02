Tournoi de Pâques – basket jeunes Montbrison Montbrison Catégories d’évènement: Loire

Montbrison

Tournoi de Pâques – basket jeunes Montbrison, 15 avril 2022, Montbrison. Tournoi de Pâques – basket jeunes Montbrison

2022-04-15 15:00:00 15:00:00 – 2022-04-17 19:00:00 19:00:00

Montbrison Loire Le BCM reçoit pour sa 50ème édition un grand événement.

16 équipes de jeunes – régionales et européennes, pour s’affronter dans le célèbre tournoi de Pâques de basket masculin! jeunes@basket-montbrison.fr https://www.basket-montbrison.fr/ Montbrison

