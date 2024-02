Tournoi de palets Complexe sportif de la Vinière 44410 St lyphard St lyphard, samedi 9 mars 2024.

Tournoi de palets Tournoi de palets (palets laiton et plaque plomb). Equipe en doublette, planches/palets personnels. Pré-inscription avant le 20 février 2024. Restauration (sandwichs, crêpes, gâteaux) et … Samedi 9 mars, 13h00 Complexe sportif de la Vinière 44410 St lyphard Participation: 12

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-09T13:00:00+01:00 – 2024-03-09T23:00:00+01:00

Fin : 2024-03-09T13:00:00+01:00 – 2024-03-09T23:00:00+01:00

Tournoi de palets (palets laiton et plaque plomb).

Equipe en doublette, planches/palets personnels.

Pré-inscription avant le 20 février 2024.

Restauration (sandwichs, crêpes, gâteaux) et boissons sur place.

Complexe sportif de la Vinière 44410 St lyphard Complexe sportif de la Vinière 44410 St lyphard St lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 78 81 07 85 »}, {« type »: « email », « value »: « amicalesaintlyphard.basket@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/tournoi-de-palets-st-lyphard.html »}]

LOISIRS SPORT