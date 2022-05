Tournoi de palet et soirée concerts Lanrodec Lanrodec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Tournoi de palet et soirée concerts Salle de Kerprin Lieu-dit Kerprins Lanrodec

2022-05-07

Lanrodec Côtes d’Armor Lanrodec Le tournoi de palets en doublettes organisé par l’Asso Sept de 11h à 17h est COMPLET.

Concert organisé par l’Asso Efrontet à partir de 18h avec les groupes Oncle Marcus et Dr Grenndub, Gil Jogging & Tone’s, Trouz an Noz, Cobra Jaune et Digital Seal Hi-fi. Il reste quelques places disponibles !

