Tournoi de Palet breton et initiation et autres jeux bretons traditionnels Boulevard de la Mer, 21 mai 2022, Saint-Cast. Tournoi de Palet breton et initiation et autres jeux bretons traditionnels

le samedi 21 mai à Boulevard de la Mer

Initiation de 10h à 14h, dès 11h il sera possible de découvrir ou redécouvrir des jeux traditionnels bretons. Le tournoi débutera à 14h30 face à la mer ! Les membres de L’association “_La P’tite Planche”_ animeront cette journée, en compagnie des membres de “_Jeux traditionnels de Pays_” pour une animation de jeux et sports traditionnels.

Accès au tournoi sur inscription : https://forms.gle/ykdf5LRBXFbj5nLR7

Le 21 mai, les palets bretons glisseront entre les doigts des concurrents lors du tournoi organisé par la Mairie de Saint-Cast le Guildo. Boulevard de la Mer Boulevard de la Mer, 22300 Saint-cast le Guildo Saint-Cast Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T10:00:00 2022-05-21T14:00:00;2022-05-21T14:30:00 2022-05-21T18:30:00

