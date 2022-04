Tournoi de pala en trinquet Mauléon-Licharre Mauléon-Licharre Catégories d’évènement: Mauléon-Licharre

Pyrénées-Atlantiques

Tournoi de pala en trinquet Mauléon-Licharre, 22 avril 2022, Mauléon-Licharre. Tournoi de pala en trinquet Trinquet Glaria Boulevard Gambetta Mauléon-Licharre

2022-04-22 17:00:00 – 2022-07-22 Trinquet Glaria Boulevard Gambetta

Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques Mauléon-Licharre La mairie organise un tournoi de pala en trinquet. Il y a trois séries masculines et une série féminine. La mairie organise un tournoi de pala en trinquet. Il y a trois séries masculines et une série féminine. +33 6 07 14 41 75 La mairie organise un tournoi de pala en trinquet. Il y a trois séries masculines et une série féminine. Mauléon

Trinquet Glaria Boulevard Gambetta Mauléon-Licharre

dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Catégories d’évènement: Mauléon-Licharre, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Mauléon-Licharre Adresse Trinquet Glaria Boulevard Gambetta Ville Mauléon-Licharre lieuville Trinquet Glaria Boulevard Gambetta Mauléon-Licharre Departement Pyrénées-Atlantiques

Tournoi de pala en trinquet Mauléon-Licharre 2022-04-22 was last modified: by Tournoi de pala en trinquet Mauléon-Licharre Mauléon-Licharre 22 avril 2022 Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques