Tournoi de Padel Solidaire des Brède ‘N’ Roses Ayguemorte-les-Graves, 8 mai 2022, Ayguemorte-les-Graves.

Tournoi de Padel Solidaire des Brède ‘N’ Roses MyPadel33 7 allée de l’Agrostis Ayguemorte-les-Graves

2022-05-08 09:00:00 – 2022-05-08 MyPadel33 7 allée de l’Agrostis

Ayguemorte-les-Graves Gironde Ayguemorte-les-Graves

Faites chauffer les raquettes!

Les inscriptions pour le 1er tournoi de padel solidaire des Brède ‘N’ Roses sont ouvertes !!

Une journée de padel comme on les aime, en partenariat avec #mypadel33, Head, et l’agence Lemonstrawberry

2 niveaux : 4-5 / 6 et+. 8 équipes par niveau.

Le repas du midi est compris, rien d’autre à prévoir que sa bonne humeur !

Et pour chaque participant, l’assurance de participer au tirage au sort qui désignera les gagnants d’un week-end pour 6 personnes sur le NOMA !!!

=> www.noma-yachting.fr

Bénéfices au profit des Brède ‘N’ Roses : https://youtu.be/PifIzA_fxUQ

+33 6 13 07 24 49

brede n roses

MyPadel33 7 allée de l’Agrostis Ayguemorte-les-Graves

