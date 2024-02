Tournoi de Padel P100 + 45 Tennis Club Martigues Martigues, dimanche 7 avril 2024.

Le Tennis Club Martigues organise un tournoi de Padel P100 + 45 au tennis club de Figuerolles (derrière le multiplex Le palace et Décathlon).

Le padel ou padel-tennis est un sport de raquette qui se joue sur un court encadré de vitres et grillages et divisé par un filet. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 09:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Tennis Club Martigues 1 Avenue Auguste Baron

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur tennisclubdemartigues@bbox.fr

