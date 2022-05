Tournoi de Padel Fouesnant Fouesnant Catégories d’évènement: Finistère

Fouesnant

Tournoi de Padel
Tennis de Kerslosquen
Chemin de Kerlosquen
Fouesnant

2022-08-07

Tournoi de Padel sur les courts en terre battue de kerlosquen. Organisé par l'association Tennis Club Fouesnantais

tennisfouesnant@orange.fr
+33 2 98 56 08 53
http://www.tennisclub-fouesnant.fr/evenements

