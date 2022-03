TOURNOI DE PADEL Agde, 23 avril 2022, Agde.

TOURNOI DE PADEL Agde

2022-04-23 – 2022-04-23

Agde Hérault

EUR 40 40 Organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Agde (bénéfices reversés aux associations).

Le padel est un dérivé du tennis, se jouant sur un court plus petit, encadré de murs et de grillages. Il se joue en double, le service s’effectue à la cuillère et les balles peuvent être jouées après rebonds sur les murs ou le grillage, d’une manière similaire au squash.

> 08h30 : Tournoi réservé aux pompiers

> 13h30 : Tournoi homologué P25

40€/équipe de 2 (bénéfices reversés aux associations).

Infos : 04 67 01 03 60

Centre International de Tennis. Avenue de la Vigne. Le Cap d’Agde

Agde

