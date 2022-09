TOURNOI DE P√âTANQUE – CAP SAINT LYPHARD Saint-Lyphard Saint-Lyphard Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Stade de la Viniêre Saint-Lyphard Loire-Atlantique

2022-10-01 13:30:00 – 2022-10-01 21:00:00 Saint-Lyphard

Loire-Atlantique Tournoi de pétanque en doublettes organisé par l’association CAP Saint Lyphard.

Le 1er Octobre 2022 de 13h30 à 21h au terrain stabilisé de la Viniêre Inscription au bar l’Artifice (Bourg de St Lyphard) ou au 02.40.91.30.85 Saint-Lyphard

