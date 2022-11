Tournoi de Noël Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre Catégories d’évènement: Hautes-Pyrnes

Hautes-Pyrnes Troisième rencontre départementale de Lutte organisée par le Club des Lutteurs Vicquois U6/ U13. 9h15, Accueil

9h30, Appariements

9h45, Echauffement

10h, Début du tournoi

12h, Remise des récompenses

12h45, Collation https://www.facebook.com/CLVIC65 Z.I La Herray VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre

