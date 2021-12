Le Val-d'Ajol Le Val-d'Ajol Le Val-d'Ajol, Vosges TOURNOI DE NOËL Le Val-d’Ajol Le Val-d'Ajol Catégories d’évènement: Le Val-d'Ajol

Vosges

TOURNOI DE NOËL Le Val-d’Ajol, 17 décembre 2021, Le Val-d'Ajol. TOURNOI DE NOËL Salle des sports Jean-Gallaire 21 Rue des oeuvres Le Val-d’Ajol

2021-12-17 19:00:00 19:00:00 – 2021-12-17 Salle des sports Jean-Gallaire 21 Rue des oeuvres

Le Val-d’Ajol Vosges Le Val-d’Ajol 12 EUR Tournoi de volley-ball tout public organisé par le Volley-Ball Ajolais. Par équipe de 4 joueurs, 12€ par équipe. Buvette et restauration sur place dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Nombreux lots à gagner. +33 7 80 04 58 83 Réalisation_personnelle

Salle des sports Jean-Gallaire 21 Rue des oeuvres Le Val-d’Ajol

dernière mise à jour : 2021-12-13 par OT REMIREMONT

Détails Catégories d’évènement: Le Val-d'Ajol, Vosges Autres Lieu Le Val-d'Ajol Adresse Salle des sports Jean-Gallaire 21 Rue des oeuvres Ville Le Val-d'Ajol lieuville Salle des sports Jean-Gallaire 21 Rue des oeuvres Le Val-d'Ajol