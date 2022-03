Tournoi de mus Bidart Bidart Catégories d’évènement: Bidart

Tournoi de mus Kanttu du Grand Fronton Avenue Chabadenia Bidart

2022-03-18

Tournoi de mus organisé par la Kostakoak de Bidart.

Inscriptions avant le 15 mars. 24 équipes maximum.

Inscriptions avant le 15 mars. 24 équipes maximum. Tournoi de mus organisé par la Kostakoak de Bidart.

+33 6 03 85 52 32

EUR 10

Kanttu du Grand Fronton Avenue Chabadenia Bidart

