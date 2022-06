Tournoi de Mölkky Villers-le-Lac Villers-le-Lac Catégories d’évènement: Doubs

Tournoi de Mölkky Villers-le-Lac, 4 septembre 2022, Villers-le-Lac. Tournoi de Mölkky

Place de la Griotte Villers-le-Lac Doubs

2022-09-04 09:00:00 – 2022-09-04 17:00:00 Villers-le-Lac

Tournoi en doublette. Possibilité de restauration le midi. Toutes les équipes auront la possibilité de jouer sur toute la journée. patrick.chatelain11@gmail.com +33 6 40 31 97 91

