Paimbœuf Loire-Atlantique Tournoi de Mölkky : jeu par équipe de 2 (âge minimum cumulé des 2 joueurs : 24 ans).

Poules puis tableaux.

Nombreux lots à gagner dont des bons d'achats. 10€/équipe.

