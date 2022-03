Tournoi de Mölkky du Bâton Mouche Boulodrome Guy Louisy ASB XII Paris Catégories d’évènement: île de France

Tournoi de Mölkky du Bâton Mouche Boulodrome Guy Louisy ASB XII, 9 avril 2022, Paris.

Venez participer au Trophée Guy Louisy 2022, célèbre Tournoi de Mölkky parisien organisé par Le Bâton Mouche dans le plus grand boulodrome de Paris. Venez participer au Trophée Guy Louisy 2022, célèbre Tournoi de Mölkky parisien organisé par Le Bâton Mouche dans le plus grand boulodrome de Paris. Cette édition est ouverte à toutes et à tous (amateurs, curieux, initiés…) et se déroulera par équipe de trois personnes. Composez dès maintenant votre trio gagnant et venez passer un bon moment en jetant du bois avec nous le 09 avril prochain ! Buvette et restauration sur place. En raison de la situation sanitaire, et selon les mesures en vigueur le jour de l’événement, un passe vaccinal pourra être demandé pour accéder au boulodrome. Vous retrouverez plus d’infos sur notre page Facebook “Le Bâton Mouche”. Boulodrome Guy Louisy ASB XII 19 Route des Fortifications Paris 75012 Contact : https://fb.me/e/4JXlNYfSh https://www.facebook.com/LeBatonMouche Loisirs;Sport

