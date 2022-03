Tournoi de Mario Kart Lesneven Lesneven Catégories d’évènement: Finistère

Lesneven Finistère Tu es un as du volant, tu sais placer des peaux de bananes aux parfaits endroits. Viens affronter tes ami.e.s au tournoi de Mario Kart 8 sur Nintendo Switch !

mediatheque.lesneven@orange.fr +33 2 98 21 12 47

