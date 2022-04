Tournoi de Mario Kart – au Cinéma l’Alliance Guipry-Messac Guipry-Messac Catégories d’évènement: Guipry-Messac

Guipry-Messac Ille-et-Vilaine Guipry-Messac À partir de 10 ans – 32 joueurs

Des courses endiablées sur grand écran ! Venez jouer à Mario Kart 8 Deluxe sur Switch. 2€/joueur – inscriptions auprès de la MJC de Guipry-Messac Des places de cinéma à gagner pour les vainqueurs ! contact@alliancecine.fr +33 2 99 34 76 83 À partir de 10 ans – 32 joueurs

