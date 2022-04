Tournoi de machines à sous Lacanau Lacanau Catégories d’évènement: Gironde

Lacanau

Tournoi de machines à sous Lacanau, 30 avril 2022, Lacanau. Tournoi de machines à sous Route du Baganais Casino de Lacanau Lacanau

2022-04-30 15:00:00 – 2022-04-30 17:00:00 Route du Baganais Casino de Lacanau

Lacanau Gironde le Samedi 30 Avril

de 15h à 17h

Tarif : Gratuit Envie de remporter jusqu’à 200€* ? Participez à notre tournoi de machines à sous et faites partie du dernier carré gagnant ! Préparez-vous à de nombreuses montées d’adrénaline car jusqu’à la dernière seconde tout peut basculer… Inscription au 05 57 17 03 80 ou à l’accueil de votre casino (nombre de place limité) le Samedi 30 Avril

+33 5 57 17 03 80

