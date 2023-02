Tournoi de la ville Maîche Maîche Catégories d’Évènement: Doubs

Maîche

Tournoi de la ville, 27 avril 2023, Maîche Maîche. Tournoi de la ville Gymnase municipal et complexe aquatique Crystallis Maîche Doubs

2023-04-27 – 2023-04-28 Maîche

Doubs Maîche Afin de favoriser le vivre ensemble et de fédérer les personnes majeures travaillant ou résidant à Maîche, ainsi que les membres des associations maîchoises, La Ville de Maîche organisera un tournoi sportif qui se tiendra au mois d’avril au gymnase municipal principalement. Au programme : foot, hand, volley, badminton, sarbacane et natation avec une finale pour chaque discipline. Venez supporter les équipes ! Bonne ambiance et convivialité assurées. https://www.mairie-maiche.fr/ Maîche

dernière mise à jour : 2023-02-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Doubs, Maîche Autres Lieu Maîche Adresse Gymnase municipal et complexe aquatique Crystallis Maîche Doubs Ville Maîche Maîche lieuville Maîche Departement Doubs

Maîche Maîche Maîche Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/maiche maiche/

Tournoi de la ville 2023-04-27 was last modified: by Tournoi de la ville Maîche 27 avril 2023 Doubs Gymnase municipal et complexe aquatique Crystallis Maîche Doubs Maîche Maîche, Doubs

Maîche Maîche Doubs